В Нижневартовске родители смогут отдавать детей в садик с 2 месяцев

Группа сформирована из пяти двухмесячных малышей. Планируется увеличение состава до десяти новорожденных. В группе имеется все необходимое: стульчики для кормления, пеленальные столы, манежи, и многое другое, необходимое для детей в этом возрасте.
В группе ведется видеонаблюдение. Заключенный договор между садиком и местной поликлиникой, позволяет проводить регулярную диагностику здоровья малышей. Ежедневный рацион согласован с матерями индивидуально.
В Югре с 2017 года действуют три подобных группы в возрастной категории от 6 месяцев. Сейчас первый пилотный проект открыт и в Нижневартовске.