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В Нижневартовске родители смогут отдавать детей в садик с 2 месяцев

8 сентября 2018, 18:00
Детский сад № 37 города Нижневартовска проводит эксперимент по формированию групп для грудных детей.
Сюжет
Дети

Группа сформирована из пяти двухмесячных малышей. Планируется увеличение состава до десяти новорожденных. В группе имеется все необходимое: стульчики для кормления, пеленальные столы, манежи, и многое другое, необходимое для детей в этом возрасте.

В группе ведется видеонаблюдение. Заключенный договор между садиком и местной поликлиникой, позволяет проводить регулярную диагностику здоровья малышей. Ежедневный рацион согласован с матерями индивидуально.

В Югре с 2017 года действуют три подобных группы в возрастной категории от 6 месяцев. Сейчас первый пилотный проект открыт и в Нижневартовске.

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