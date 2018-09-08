Цех по заготовке дикоросов появится в Тюмени

Отрасль по переработке дикоросов является перспективной для Вагайского района. Высокий сбор диких плодов здесь наблюдался еще 25 лет назад. Идея для открытия такого вида бизнеса принадлежит предпринимательнице Кульфаре Рахматуллиной. У нее уже имеются торговые точки в городском округе, так и за его пределами.
Тюменская предпринимательница в связи с ростом спроса на данный вид продукции, переходит на современный уровень производства.
Наша продукция в основном идёт в другие регионы России, где имеются предприятия по обработке ягод. С этого года мы планируем выйти на новый для нас рынок замороженных ягод – розничный. Покупателями могут стать розничные магазины, пекарни, супермаркеты, молочные заводы, кондитерские фабрики, кафе, поясняет предпринимательница.
Инвестиционным агентством Тюменской области оказана помощь в открытии нового бизнеса. Кульфаре Рахматуллиной выдан целевой заем на создание точки для заготовки с достаточным местом хранения и источником заморозки. Также в цехе имеется склад по приёму и хранению дикоросов.
Создание в Вагайском районе нового вида деятельности, за счет появления новых рабочих мест, улучшит экономический уровень района и способствует привлечению инвестиций.