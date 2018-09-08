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Цех по заготовке дикоросов появится в Тюмени

8 сентября 2018, 17:00
В Вагайском районе продолжается строительство цеха для заготовки и хранения дикорастущих съедобных плодов.
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Тюмень

Отрасль по переработке дикоросов является перспективной для Вагайского района. Высокий сбор диких плодов здесь наблюдался еще 25 лет назад. Идея для открытия такого вида бизнеса принадлежит предпринимательнице Кульфаре Рахматуллиной. У нее уже имеются торговые точки в городском округе, так и за его пределами.

Тюменская предпринимательница в связи с ростом спроса на данный вид продукции, переходит на современный уровень производства.

Наша продукция в основном идёт в другие регионы России, где имеются предприятия по обработке ягод. С этого года мы планируем выйти на новый для нас рынок замороженных ягод – розничный. Покупателями могут стать розничные магазины, пекарни, супермаркеты, молочные заводы, кондитерские фабрики, кафе, поясняет предпринимательница.

Инвестиционным агентством Тюменской области оказана помощь в открытии нового бизнеса. Кульфаре Рахматуллиной выдан целевой заем на создание точки для заготовки с достаточным местом хранения и источником заморозки. Также в цехе имеется склад по приёму и хранению дикоросов.

Создание в Вагайском районе нового вида деятельности, за счет появления новых рабочих мест, улучшит экономический уровень района и способствует привлечению инвестиций.

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