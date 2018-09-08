Цех по заготовке дикоросов появится в Тюмени

Отрасль по переработке дикоросов является перспективной для Вагайского района. Высокий сбор диких плодов здесь наблюдался еще 25 лет назад. Идея для открытия такого вида бизнеса принадлежит предпринимательнице Кульфаре Рахматуллиной. У нее уже имеются торговые точки в городском округе, так и за его пределами.