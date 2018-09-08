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3 тонны полуфабрикатов ждет жителей на «Тюменской осени»

8 сентября 2018, 15:00
Недалеко от школы № 26 по улице Луначарского, 40 расположится ярмарка с мясной продукцией.
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Тюмень

Праздник «Тюменской осени», проводимый 9 сентября, подарит жителям конкурсы и мастер-классы для детей и взрослых, выступления творческих коллективов, семейные игры.

Также в городе пройдет ярмарка-выставка, организованная мясокомбинатом «Мясная сказка». Более трех тонн мясной продукции и полуфабрикатов тюменцы смогут приобрести по доступным ценам.

Всех желающих приглашаем посетить нашу торговую точку, цены не будут завышены и порадуют покупателей. Рецептуру продуктов разрабатывают специалисты мясокомбината по своим стандартам, приближенным к ГОСТу,рассказала коммерческий директор предприятия Анна Французова.

На ярмарке будут представлено множество различных видов изделий: пельмени, манты, хинкали, фарш и нарезки.

Продукцию комбината закупают тюменские столовые и рестораны. Она же используется для приготовления школьного питания и в детских садах.

В период проведения праздника «Тюменской осени», помимо мясных ярмарок, будут иные гастрономические площадки, а также выставка местных товаропроизводителей.

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