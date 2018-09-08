3 тонны полуфабрикатов ждет жителей на «Тюменской осени»

Всех желающих приглашаем посетить нашу торговую точку, цены не будут завышены и порадуют покупателей. Рецептуру продуктов разрабатывают специалисты мясокомбината по своим стандартам, приближенным к ГОСТу,рассказала коммерческий директор предприятия Анна Французова.