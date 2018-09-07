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Волонтеры восстановили памятник деревянного зодчества в Тюмени

7 сентября 2018, 14:46
В Тюмени прошел первый фестиваль восстановления исторической среды - Том Сойер Фест. В рамках проекта волонтеры отреставрировали фасад исторического здания конца XIX века.
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Тюмень

9 сентября в Тюмени пройдет закрытие первого сезона всероссийского фестиваля Том Сойер Фест.

Более 65 волонтеров в течение полутора месяцев восстанавливали фасад жилого дома, который был построен в 1896 году. Старинный особняк по улице Параходская, 24 полностью преобразился.

Координатор фестиваля в Тюмени Маргарита Каурова рассказала, что целью фестиваля является привлечь внимание горожан Тюмени к сохранению уникальной архитектуры, в окружении которой они живут.

Фестиваль восстановления исторической среды - Том Сойер Фест проходит в 22 городах России и уже затронул 58 зданий и 10 арт объектов. Тюмень - один из 3 городов в Сибири, который поддержал этот проект.

#Новости#Тюменская область#Тюмень#Юрий Норицын#Общество
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