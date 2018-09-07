Волонтеры восстановили памятник деревянного зодчества в Тюмени

9 сентября в Тюмени пройдет закрытие первого сезона всероссийского фестиваля Том Сойер Фест.
Более 65 волонтеров в течение полутора месяцев восстанавливали фасад жилого дома, который был построен в 1896 году. Старинный особняк по улице Параходская, 24 полностью преобразился.
Координатор фестиваля в Тюмени Маргарита Каурова рассказала, что целью фестиваля является привлечь внимание горожан Тюмени к сохранению уникальной архитектуры, в окружении которой они живут.
Фестиваль восстановления исторической среды - Том Сойер Фест проходит в 22 городах России и уже затронул 58 зданий и 10 арт объектов. Тюмень - один из 3 городов в Сибири, который поддержал этот проект.