Тюменский химико-фармацевтический завод модернизирует производство лекарств

Тюменский химико-фармацевтический завод планирует в течении двух лет построит второй корпус для производства лекарственных средств. Сообщается, что мощность объекта составит около 350 000 000 таблеток и 12 000 000 флаконов в год.

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