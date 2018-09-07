Тюменский химико-фармацевтический завод модернизирует производство лекарств

В настоящее время по информации инвестагентства Тюменского региона, предприятие модернизирует склад общей площадью 243 квадратных метра. В помещении будет размещена готовая продукция в соответствии с общероссийскими и международными требованиями и нормами хранения лекарственных средств.
На данный момент предприятие производит 25 различных наименований лекарств и поставляет свою продукцию по всей стране, а также в страны СНГ.
В первом полугодии 2018 года на поддержку малых форм хозяйствования на селе в регионе было направлено 60 000 000 рублей. Всего на развитие предприятий АПК областной бюджет затратил 1,5 млрд рублей.