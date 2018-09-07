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Тюменский химико-фармацевтический завод модернизирует производство лекарств

7 сентября 2018, 17:40
Тюменский химико-фармацевтический завод планирует в течении двух лет построит второй корпус для производства лекарственных средств. Сообщается, что мощность объекта составит около 350 000 000 таблеток и 12 000 000 флаконов в год.
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Тюмень

В настоящее время по информации инвестагентства Тюменского региона, предприятие модернизирует склад общей площадью 243 квадратных метра. В помещении будет размещена готовая продукция в соответствии с общероссийскими и международными требованиями и нормами хранения лекарственных средств.

На данный момент предприятие производит 25 различных наименований лекарств и поставляет свою продукцию по всей стране, а также в страны СНГ.

В первом полугодии 2018 года на поддержку малых форм хозяйствования на селе в регионе было направлено 60 000 000 рублей. Всего на развитие предприятий АПК областной бюджет затратил 1,5 млрд рублей.

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#Новости#Лекарства#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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