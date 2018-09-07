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Тренировочная квартира для аутистов появилась в Тюмени

7 сентября 2018, 10:40
Проект реализует организация «Открой мне мир», где 18 ребят с особенностями здоровья смогут получить жизненные навыки .
Сюжет
Дети

Общественная организация реализует программу благодаря президентскому гранту в размере 3 млн рублей. Денежные средства пошли на покупку сопутствующих материалов и тренера для детей. Началом проекта стала аренда квартиры на 9 месяцев в центре Тюмени, где ребята с особенностями развития и аутисты будут проходить обучение жизненным навыкам. Помещение было найти не просто, не каждый арендодатель соглашался на проведение данного мероприятия.

18 детей в возрасте от 11—20 лет обучат планировать день, готовить, прибираться в доме, совершать покупки, считать деньги и многому другому. В квартире организовано пространство, адаптированное под ребят. Надписи-подсказки помогают сориентироваться в незнакомой среде.

У них мозг по-другому работает. Им нужно подавать информацию в том формате, который удобен для них. А когда все подписано, снижается тревожность,пояснила координатор проекта Валерия Матвиенко.

Дети разделены на группы и будут посещать квартиру для тренировки пять раз в неделю по четыре часа. Для кого-то станет достижением приготовление еды, а для других, — поход в магазин за покупками.

Такие квартиры и функциональные пространства для детей с нарушениями существуют в ряде городов страны. Проект организации из Тюмени рассчитан на девять месяцев. Его руководитель Валерия Матвиенко надеется, что удастся развивать его и дальше.

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#Новости#Дети#Фонд поддержки детей#Тюмень#Евгения Полякова#Общество
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