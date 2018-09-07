Тренировочная квартира для аутистов появилась в Тюмени

Общественная организация реализует программу благодаря президентскому гранту в размере 3 млн рублей. Денежные средства пошли на покупку сопутствующих материалов и тренера для детей. Началом проекта стала аренда квартиры на 9 месяцев в центре Тюмени, где ребята с особенностями развития и аутисты будут проходить обучение жизненным навыкам. Помещение было найти не просто, не каждый арендодатель соглашался на проведение данного мероприятия.