Специалисты ОКБ №1 в Тюмени имплантировали пациенту дефибриллятор нового поколения

Сообщается, что новая модель автоматически подстраивается под ритм человека и быстро реагирует на изменения сердцебиения пациента. Врачи отмечают, что у аппарата большой срок службы, а конструкция устройства минимизирует нагрузку на кожу из-за небольшого веса устройства.
Ожидается, что до конца 2018 года в ОКБ №1 поставят 50 подобных дефибрилляторов для имплантации.
В апреле 2018 года в ОКБ №1 в Тюмени кемеровский кардиолог Борис Хаес внедрил новую методику кардиоплегии при операциях на сердце. Суть метода заключается в замене крови пациента спецраствором В настоящее время методику используют несколько клиник в РФ из-за технических сложностей.