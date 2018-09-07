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Специалисты ОКБ №1 в Тюмени имплантировали пациенту дефибриллятор нового поколения

7 сентября 2018, 18:40
Специалисты ОКБ №1 впервые в УФО имплантировали пациенту дефибриллятор нового поколения. По мнению врачей, это снизит количество смертей от внезапной остановки сердца.

Сообщается, что новая модель автоматически подстраивается под ритм человека и быстро реагирует на изменения сердцебиения пациента. Врачи отмечают, что у аппарата большой срок службы, а конструкция устройства минимизирует нагрузку на кожу из-за небольшого веса устройства.

Ожидается, что до конца 2018 года в ОКБ №1 поставят 50 подобных дефибрилляторов для имплантации.

В апреле 2018 года в ОКБ №1 в Тюмени кемеровский кардиолог Борис Хаес внедрил новую методику кардиоплегии при операциях на сердце. Суть метода заключается в замене крови пациента спецраствором В настоящее время методику используют несколько клиник в РФ из-за технических сложностей.

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