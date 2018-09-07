Специалисты ОКБ №1 в Тюмени имплантировали пациенту дефибриллятор нового поколения

В апреле 2018 года в ОКБ №1 в Тюмени кемеровский кардиолог Борис Хаес внедрил новую методику кардиоплегии при операциях на сердце. Суть метода заключается в замене крови пациента спецраствором В настоящее время методику используют несколько клиник в РФ из-за технических сложностей.