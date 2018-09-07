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Регионы УрФО выступили против создания макрорегионов на Урале

7 сентября 2018, 09:00
На встрече полпреда президента РФ в УрФО и главными редакторами окружных СМИ, Николай Цуканов заявил, что все регионы Уральского федерального округа выступают против инициативы Минэкономразвития о создании макрорегионов в России.
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Ямал

Министерство экономики и развития Российской Федерации, разработало проект «Стратегии пространственного развития», по которому Россия будет разделена на 14 макрорегионов.

По данной инициативе субъекты УрФО будут разделены на три макрорегиона. Планируется, что Пермский край будет включен в состав Волго–Камского макрорегиона. А Челябинская, Курганская и Свердловская области будут принадлежать Уральскому макрорегиону. Ямал, ХМАО–Югру и Тюменскую область хотят включить в Западно–Сибирский регион. И, на данный момент, существует еще четыре варианта изменение территориальных границ РФ.

На встрече полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и главными редакторами окружных СМИ, полпред президента России заявил, что все регионы Уральского федерального округа отрицательно относятся и не поддерживают инициативу Минэкономразвития о создании макрорегионов в России.

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