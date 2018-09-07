Регионы УрФО выступили против создания макрорегионов на Урале

По данной инициативе субъекты УрФО будут разделены на три макрорегиона. Планируется, что Пермский край будет включен в состав Волго–Камского макрорегиона. А Челябинская, Курганская и Свердловская области будут принадлежать Уральскому макрорегиону. Ямал, ХМАО–Югру и Тюменскую область хотят включить в Западно–Сибирский регион. И, на данный момент, существует еще четыре варианта изменение территориальных границ РФ.