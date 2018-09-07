Координатор "Голоса": Выборы это не про пирожки – это про дороги и школы

Евгения Платонова: Выборы не сводятся только ко дню голосования. Минимум за 3 месяца мы начинаем мониторить обстановку в регионе, публикуем отчеты, опять же не хватает ресурсов, чтобы делать отдельные отчеты по Тюменской области, поэтому мы рады любой помощи. Потом идет этап обучения наблюдателей. Это объемная лекция, ее презентация в открытом доступе на нашем сайте. Нашими материалами пользуются многие наблюдатели, они считаются лучшими в России. Мы рассказываем о законе и не просто зачитываем его, читая его можно умереть. Мы в первую очередь приводим примеры из практики. У «Голоса» огромный опыт наблюдения с 2011 года. Мы говорим, как должно быть, и как может быть. И как наблюдатель может использовать право, чтобы было по закону. Закрепляем это тестовыми играми.