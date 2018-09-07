Координатор "Голоса": Выборы это не про пирожки – это про дороги и школы

Движение "Голос" - одно из самых больших общественных движений в России, которое следит за ходом голосования, фиксирует нарушения, призывает к соблюдению закона и ответственности за нарушения. В Тюмени движение представляет координатор Евгения Платонова вместе с постоянным наблюдателем Евгенией Рагозиной. Накануне выборов они рассказали, почему важно быть наблюдателем, и зачем они это делают.
- Как долго "Голос" работает в Тюмени?
Евгения Платонова: Это интересная история, в 2014 году были аналогичные выборы. «Голос» собирался наблюдать выборы губернатора, но из-за давления на координатора Екатерину Семушкину отказались от работы на выборах. Она рассказывала, что ее вызвали в центр «Э» (центр по борьбе с экстремизмом) и допрашивали в течение 5 часов, вытягивали других желающих стать наблюдателями. Поэтому до сентября 2017 года «Голоса» в Тюмени не было. Были отдельные заметки, когда Тюмень попадала в статистику по выборам. Как известно, Тюмень это «электоральный султанат» – это когда высокие проценты во время выборов, и они всегда стабильные от выборов к выборам. К таким султанатам можно отнести республики Кавказа.
И вот с сентября 2017 года появился региональный координатор движения «Голос» в Тюмени, на данный момент это я.
- Какие особенности вы можете отметить в Тюмени и Тюменской области помимо того, что вы его относите к «электоральному султанату»?
Евгения Платонова: Невероятна борьба облизбиркома за явку избирателей. И она действительно высокая. На улицах много агитации перед выборами и не только кандидатов, но в том числе информирование от облизбиркома. Это не так часто происходит в других регионах. Остальное, с точки зрения нарушений, все стандартно, как и в других регионах. В первую очередь, это нарушение процедуры подсчета голосов.
- В чем заключается ваша задача?
Евгения Платонова: Задача наблюдателя – максимум собирать информацию, привлекать других наблюдателей и прийти к тому, чтобы выборы проходили честно. Честно значит, так, как это прописано в федеральном законе. И моя задача как координатора собирать людей учить их читать закон и понимать его. Что бы они как наблюдатели могли воздействовать на комиссии, чтобы они работали по закону. Один из главных моментов этой работы – фиксация нарушений.
- Зачем вы этим занимаетесь?
Платонова: Выборы это важная вещь. Это моя гражданская позиция. Несмотря на то, что эта работа отнимает кучу времени и нервов, и идет в ущерб остальной личной жизни. Важно соблюдать закон. Раньше я училась на политолога и уже тогда мне были интересны выборы. Тем не менее, я понимаю важность выборов, это не про пирожки которые раздают на участках в день голосования, это про то, кому мы доверим огромные финансовые ресурсы, про дороги, школы, детские сады. И поэтому важно соблюдать закон. Я стараюсь сама вести наблюдение и, обучая наблюдателей, объяснить им на сколько это важно.
Евгения Рагозина: Для каждого наблюдателя эти мотивы могут быть разными. Кто-то идет от своего кандидата и хочет, чтобы выборы прошли честно и он победил. Кто-то идет действительно от того, что это круто, здесь есть движуха. А кто-то идет с обостренным чувством справедливости, например как я. У меня нет конкретных пожеланий, мне важно, чтобы тот, кто победил, сделал это честно.
Евгения Платонова: Есть те, кто идет ради карьеры и резюме.
- Но ведь государство тоже старается сделать выборы прозрачными, например, установили на участках камеры.
Евгения Платонова: Я считаю это замечательно, что их поставили. Не знаю что там на верху произошло. Но камеры действительно помогают, дисциплинируют комиссию. Но на президентских выборах были примеры, когда камеры установили, так что ничего не видно. И то, что они есть - не означает, что автоматически будут честные выборы. Примеры показывают, что их устанавливают абы как для галочки и даже на камеру совершают странные действия с точки зрения закона.
Евгения Рагозина: Яркий пример, когда председатель участка №2239 в Тюмени совершила вброс бюллетеней, была привлечена к административной ответственности. Я заявила в полицию по этому нарушению и мне материалы дела до сих пор не дают, не могу с ними ознакомиться. Я не знаю, на каком основании мне отказали в возбуждении уголовного дела. Она совершила это нарушение как должностное лицо, а ее привлекли как избирателя. Штраф 30 тыс. рублей. Это не нормальная ситуация.
- Как вы готовитесь к проведению наблюдения?
Евгения Платонова: Выборы не сводятся только ко дню голосования. Минимум за 3 месяца мы начинаем мониторить обстановку в регионе, публикуем отчеты, опять же не хватает ресурсов, чтобы делать отдельные отчеты по Тюменской области, поэтому мы рады любой помощи. Потом идет этап обучения наблюдателей. Это объемная лекция, ее презентация в открытом доступе на нашем сайте. Нашими материалами пользуются многие наблюдатели, они считаются лучшими в России. Мы рассказываем о законе и не просто зачитываем его, читая его можно умереть. Мы в первую очередь приводим примеры из практики. У «Голоса» огромный опыт наблюдения с 2011 года. Мы говорим, как должно быть, и как может быть. И как наблюдатель может использовать право, чтобы было по закону. Закрепляем это тестовыми играми.
- Как много волонтеров готовы принимать участие в наблюдении?
Евгения Рагозина: Мы не можем огласить цифры, но на самом деле много для нашего региона который, по сути, аполитичен.
Евгения Платонова: На этих выборах мы уже привлекли достаточное количество наблюдателей, которые готовы тратить свое время и силы, провести сутки на избирательном участке.
- После прошедших президентских выборов, какие вы сделали организационные выводы?
Евгения Платонова: Понятно стало, что в Тюмени есть возможность сделать лучше, мы поняли, что можно работать с избирательными комиссиями. Это сложно, но «Голос» приветствует адекватный диалог с избиркомами. Так или иначе, они являются экспертами, особенно вышестоящие органы.
Евгения Рагозина: Мы провели этот период как пробный, ознакомились с регионом, с комиссиями, и увидели, что некоторые действительно к нам прислушиваются, на кого-то получалось повлиять через вышестоящую комиссию, это тоже можно считать плюсом.
Евгения Платонова: Но мы также ощутили нехватку ресурсов, в первую очередь человеческих. Мы обнаружили серьезные нарушения, когда было видно, что протокол переписан, и нам просто не хватило времени и сил, чтобы об этом сообщить в правоохранительные органы.
- Удалось ли вам добиться результатов по зафиксированным нарушениям?
Евгения Рагозина: Результат нашего наблюдения как я его вижу: есть нарушение – нам как наблюдателям должны ответить на основании норм и законов «Вы ошиблись» или признать, что было совершено преступление, принять меры – исправить и привлечь к ответственности. Но на практике бывает иначе, как мы уже рассказывали выше.
Евгения Платонова: Понимаете, в обществе осознание этих проблем и реакция на них не приходит по щелчку, но это не значит, что не нужно с этим бороться.
- Как вы думаете, почему жители Тюмени так относятся к выборам, аполитичны?
Евгения Рагозина: Можно я отвечу. Я уже 3 года живу в Тюмени. Сама из Новосибирска, но моя жизнь тесно связана с этим городом.
Все зависит от материального положения региона. Чем оно хуже – тем проще выводить и собирать людей для наблюдения на выборах. Потому что им становится не безразлично: как они живут, и кто находится у власти. Когда в регионе есть деньги, а мы одни из тех немногих счастливчиков. Здесь делают дороги, перекладывают газоны, плитку и пешеходы не спотыкаются. Возникает ощущение, что все хорошо. Уровень жизни лучше чем, например, в том же Пскове, где люди разбивают ноги о пешеходную дорожку, или Тюмень, где люди ходят по граниту. И когда комфортно, не нужно менять ничего.
Евгения Платонова: Поэтому облизбирком так рьяно агитирует за выборы. Я недавно ехала в маршрутке и видела призыв к участию в выборах от облизбиркома, и тут же кандидатура всем известного кандидата.
- Какую вы ставите перед собой цель в "Голосе"?
Я не могу изменить людей, но могу изменить отношение избирательных комиссий к выборам, потому что это должностные лица. И мне важно, чтобы они работали по закону. Работа избирательных комиссий по закону - это маленький шажок к работе судов и других органов государства в рамках закона.