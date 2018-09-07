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Более 100 000 детей провели летние каникулы с пользой

7 сентября 2018, 16:40
Для ребят досуговыми центрами, учреждениями спорта, лагерями были организованы различные мероприятия.
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Тюмень

Более 100 000 детей провели лето в досуговых центрах, учреждениях спорта, лагерях. Их программы были различны по формам занятости, профилактическими и праздничными мероприятиями, были задействованы межведомственные проекты.

Один из них, — проект «Лето со спортом», это шестнадцать направлений, которые включают в себя различные виды спортивных игр, а также занятия гимнастикой, шахматами. В нем этим летом приняло участие 5,5 тысяч детей из 38 лагерей.

Участие в проекте дало возможность школьникам не только познакомиться с интересными направлениями и проверить свои силы, но и сориентироваться в выборе спортивных секций в новом учебном году, отметила ведущий специалист департамента по спорту и молодёжной политике Кристина Плоскова.

Около 370 детей посетили загородные центры благодаря сотрудничеству с Ассоциацией организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе». Или стали «Энергетик», «Алые паруса», «Олимпийская ребячка», «Витязь», «Дружба», санаторий «Ишимский» и лагерь им. Ю. Гагарина.

Также в этом году более семиста детей отдохнули в 5 палаточных лагерях.

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