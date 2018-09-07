5 миллиардов потрачено в Тюменской области на ремонт школ и садиков

На заседании по вопросам исполнения регионального бюджета на 2018 год, были озвучены ключевые показатели работы.
Объем расходов бюджета составил 59 миллиардов рублей. В социальную сферу из этих средств профинансировано 35,8 миллиарда рублей (61%), в том числе расходы на образование — 12 миллиардов. Более в 450 учебных учреждениях и детских садах проведен текущий и капитальный ремонт. Открыты 3 новые школы и детские сады. Продолжается строительство еще двух учебных учреждений.
На здравоохранение Тюмени в этом году выделено 7 млн рублей. Из них на высокотехнологичную медицинскую помощь направлено 859 миллионов, ее смогли оценить уже более 6 000 жителей региона. Жители получили гарантии по бесплатной медицинской помощи на сумму 2 миллиарда рублей. Приобретено 8 ФАПов, 37 автомобилей скорой помощи.
Расходы в области социальной политики составили 14 миллиардов рублей. Выполнены все меры социальной поддержки граждан. Более двух тысяч жителей получили материальную помощь, оказавшись в трудной жизненной ситуации. 5 000 семей получили выплаты при рождении третьего и последующего ребенка, льготными лекарствами обеспечены более 86 000 человек.
812 семей улучшили свои жилищные условия на 1,6 миллиард рублей, выделенных для развития жилищного строительства. В сектор экономики направлено 5,8 миллиарда рублей.
На дорожное хозяйство направлено 5,5 миллиарда рублей.
Обеспечено текущее содержание дорог, продолжается строительство 5 транспортных развязок, реконструкция мостового перехода по улице Мельникайте, автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский,отметила главный финансист Тюменской области.
В отчетном периоде региональный бюджет получил доходов на сумму 90 миллиард рублей, что составило 68% выполнение годового плана.