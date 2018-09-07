5 миллиардов потрачено в Тюменской области на ремонт школ и садиков

Объем расходов бюджета составил 59 миллиардов рублей. В социальную сферу из этих средств профинансировано 35,8 миллиарда рублей (61%), в том числе расходы на образование — 12 миллиардов. Более в 450 учебных учреждениях и детских садах проведен текущий и капитальный ремонт. Открыты 3 новые школы и детские сады. Продолжается строительство еще двух учебных учреждений.