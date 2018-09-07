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11 сентября тюменцы смогут увидеть в небе комету Джакобини-Циннера

7 сентября 2018, 10:10
Во вторник, 11 сентября, жители Тюмени и области могут стать свидетелями пролета по небосводу кометы Джакобини-Циннера.
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Тюмень

По словам активиста регионального отделения Общероссийской научно-исследовательской общественной организации «Космопоиск» Виталия Угренинова, 11 сентября комета Джакобини-Циннера подойдет к Земле на минимальное расстояние - 58 миллионов километров.

В небольшие телескопы и подзорные трубы можно увидеть ее сконденсированную кому (голову) и пылевой хвост, пояснил специалист.

Понаблюдать за кометой, период обращения которой составляет шесть лет и шесть месяцев, невооруженным глазом из окна многоэтажного дома областной столицы не получится из-за того, что фонари, вывески и городское свечение затмевают звездные огни.

Для наблюдения за кометой Джакобини-Циннера лучше всего отправиться в сентябрьскую ночь за город.

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#Новости#Космос#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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