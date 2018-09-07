11 сентября тюменцы смогут увидеть в небе комету Джакобини-Циннера

По словам активиста регионального отделения Общероссийской научно-исследовательской общественной организации «Космопоиск» Виталия Угренинова, 11 сентября комета Джакобини-Циннера подойдет к Земле на минимальное расстояние - 58 миллионов километров.
В небольшие телескопы и подзорные трубы можно увидеть ее сконденсированную кому (голову) и пылевой хвост, пояснил специалист.
Понаблюдать за кометой, период обращения которой составляет шесть лет и шесть месяцев, невооруженным глазом из окна многоэтажного дома областной столицы не получится из-за того, что фонари, вывески и городское свечение затмевают звездные огни.
Для наблюдения за кометой Джакобини-Циннера лучше всего отправиться в сентябрьскую ночь за город.