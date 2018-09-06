Видимость не более 200 метров: аэропорт Салехарда накрыл густой туман

Неблагоприятные метеоусловия и плохая видимость привели к перебоям в работе аэропорта Салехарда. В социальных сетях пассажиры самолетов выкладывают фотографии тумана. По словам очевидцев, видимость не превышает 200 метров.
Главное, успеть вылететь до прихода чудовищ, прокомментировал ситуацию один из пользователей Instagram.
Диспетчеры аэропорта отметили, что плохие погодные условия задержали часть рейсов на несколько часов. Один самолет из Тюмени был отправлен в Новый Уренгой. В настоящее время авиалайнер вылетел в Салехард. В 13:20 в город прибыл самолет из Екатеринбурга. Отмечается, что все рейсы, по которым были задержки, отправлены или отправляются по местам прибытия.