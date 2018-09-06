Видимость не более 200 метров: аэропорт Салехарда накрыл густой туман

Диспетчеры аэропорта отметили, что плохие погодные условия задержали часть рейсов на несколько часов. Один самолет из Тюмени был отправлен в Новый Уренгой. В настоящее время авиалайнер вылетел в Салехард. В 13:20 в город прибыл самолет из Екатеринбурга. Отмечается, что все рейсы, по которым были задержки, отправлены или отправляются по местам прибытия.