В продаже просроченного спортпита Роспотребнадзор не нашел нарушений

Тюменец Андрей Романов 2 июля 2018 года купил для сына спортивное питание в магазине "Сэнсэй", который находится в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». Выяснилось, что продукция реализуется с прошедшим сроком годности.
По словам Романова, продавец сообщил, что питание можно использовать в течение полугода после окончания срока годности. Через две недели приема у сына Романова открылась диарея, молодой человек покрылся сыпью и сразу прекратил прием добавки. Затем он находился на амбулаторном лечении. К удивлению тюменца, реализация спортпита с истекшим сроком годности продолжалась и после инцидента, но на банках уже была просрочка в полгода.
Андрей Романов обратился в Роспотребнадзор по поводу торговли просроченным спортивным питанием в центре «Тюмень-дзюдо». Просил провести проверку и привлечь к ответственности нарушителей, прикрепив в качестве доказательства фотографии и видео. Из управления ему ответили, что никаких нарушений надзорный орган не усматривает.
Тогда тюменец со второй группой инвалидности сам направился в здание Роспотребнадзора, но не смог попасть даже на крыльцо. Там не предусмотрена система для подъема маломобильных граждан, поэтому Романов ушел и позвонил в Роспотребнадзор.
После сообщения, что в здание невозможно попасть маломобильным гражданам, Романову перезвонила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области и сообщила в устной беседе, что проблемы со здоровьем у сына появились не от просроченного питания, за врачебным диагнозом она направила Романова в другие инстанции.
Тогда Романов решил все-таки попасть на прием к руководителю и записал на видео, как ползком поднимается по лестнице. Внутри здания он не смог уже самостоятельно подняться на второй этаж и стал звонить в приемную. Ему ответили, что сотрудники не могут ему помочь подняться в приемную, и предложили проехать в управление на Геологоразведчиков.
Андрей Романов, инвалид II группы, взял на себя функцию тюменского «ревизорро» и продолжил инспекцию городских учреждений на доступность для маломобильных граждан. Теперь за отсутствие кнопки вызова для инвалидов ответит Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области, расположенное по улице Рижская, 45 а.