В продаже просроченного спортпита Роспотребнадзор не нашел нарушений

Тогда Романов решил все-таки попасть на прием к руководителю и записал на видео, как ползком поднимается по лестнице. Внутри здания он не смог уже самостоятельно подняться на второй этаж и стал звонить в приемную. Ему ответили, что сотрудники не могут ему помочь подняться в приемную, и предложили проехать в управление на Геологоразведчиков.