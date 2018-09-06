Строители завершают работы над автомобильными развязками ТКАД

В настоящее время строители заканчивают укладку асфальта на последнем участке ТКАД. В июле 2018 года на строящейся развязке на пересечении объездной дороги со Старотобольским трактом в Тюмени запустили автомобильное движение. Клеверные развязки готовы примерно на 70%. Строительство двух съездов практически завершено.