nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Социологи зафиксировали резкий рост напряженности в российском обществе

6 сентября 2018, 14:40
В России резко вырос уровень социальной напряженности. По данным социологов, основные причины для этого - рост цен, безработицы и обнищание населения.

По сравнению с результатом социологического исследования проведенного в прошлом году, у жителей России увеличилась обеспокоенность ростом цен, о чем заявили 72% респондентов, 52% опрошенных отметили обнищание населения, 48% - рост безработицы в стране.

Еще 30% респондентов упомянули экономический кризис и несправедливое распределение доходов, «кризис морали, культуры и нравственности» ощутил на себе 21% опрошенных.

По словам социологов, рост волны недовольства начался в декабре прошлого года, а затем замедлился в ходе президентской кампании из-за «накачки населения обещаниями».

Также опрос показал, что меньше всего жителей России беспокоят рост заболеваемости СПИДом и ограничение гражданских прав.

Материалы по теме
Средний чек россиян в магазинах упал до 496 рублейРоссияне стали реже заключать браки
#Новости#Рост цен#Безработица#Россия#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25