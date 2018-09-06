Социологи зафиксировали резкий рост напряженности в российском обществе

По сравнению с результатом социологического исследования проведенного в прошлом году, у жителей России увеличилась обеспокоенность ростом цен, о чем заявили 72% респондентов, 52% опрошенных отметили обнищание населения, 48% - рост безработицы в стране.
Еще 30% респондентов упомянули экономический кризис и несправедливое распределение доходов, «кризис морали, культуры и нравственности» ощутил на себе 21% опрошенных.
По словам социологов, рост волны недовольства начался в декабре прошлого года, а затем замедлился в ходе президентской кампании из-за «накачки населения обещаниями».
Также опрос показал, что меньше всего жителей России беспокоят рост заболеваемости СПИДом и ограничение гражданских прав.