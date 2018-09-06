Правительство России планирует ввести туристический сбор по всей стране

Туристический сбор является аналогом курортного сбора, действующего с 2018 года в Краснодарском, Алтайском, Ставропольском краях и с 2019 года в Республике Крым, и составляет 1–2% от стоимости проживания. Первый год выявил ряд проблем, связанных с курортным налогом, так, например отельеров возмущает, что сборы оплачиваются только наличными средствами и не взымаются с «частников». Новая инициатива тщательно прорабатывается Министерствами РФ.