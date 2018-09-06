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Правительство России планирует ввести туристический сбор по всей стране

6 сентября 2018, 08:20
В Министерстве финансов и культуры РФ рассматривается инициатива по вопросу введения туристического (курортного) сбора для всех регионов страны.

В Министерстве финансов и культуры РФ рассматривается вопрос о введении туристического сбора для всех городов России. В правительстве планируют, что первым городом с туристическим сбором будет Санкт–Петербург. Власти «северной столицы» планируют начать взымать туристический сбор с августа 2019 года. Инициативу правительства поддерживают несколько исторических городов РФ. Как сообщают в Министерстве финансов, туристический налог планируется ввести не раньше 2020 года.

Туристический сбор является аналогом курортного сбора, действующего с 2018 года в Краснодарском, Алтайском, Ставропольском краях и с 2019 года в Республике Крым, и составляет 1–2% от стоимости проживания. Первый год выявил ряд проблем, связанных с курортным налогом, так, например отельеров возмущает, что сборы оплачиваются только наличными средствами и не взымаются с «частников». Новая инициатива тщательно прорабатывается Министерствами РФ.

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#Новости#Министерство финансов#Законопроект#Курортный сбор#Министерство культуры РФ#Ольга Муфтяхетдинова#Общество
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