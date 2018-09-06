ПФР проиндексирует пенсии на 7,05% с 1 января 2019 года

По информации пресс-службы ПФР, в 2020 году выплаты увеличатся на 6,6%, в 2021 году на 6,3%. Ожидается, что через 6 лет средняя пенсия в РФ составит около 20 000 рублей.
Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2019 года на 163 рубле и составят 9215 рублей.
Общий размер доходной части пенсионного фонда РФ составит в 2019 году 8,6 трлн рублей и превысит показатели нынешнего года на 358 млрд рублей.
В настоящее время более 43 000 000 жителей России получают пенсии. Также ПФР выплачивает социальные выплаты для 20 000 000 льготников. На 2016 год в ПФР работало 121 670 сотрудников в 2 500 территориальных управлений во всех регионах страны. Стоит отметить, что по данному показателю пенсионный фонд РФ занимает первое место в мире.