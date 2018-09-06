ПФР проиндексирует пенсии на 7,05% с 1 января 2019 года

В настоящее время более 43 000 000 жителей России получают пенсии. Также ПФР выплачивает социальные выплаты для 20 000 000 льготников. На 2016 год в ПФР работало 121 670 сотрудников в 2 500 территориальных управлений во всех регионах страны. Стоит отметить, что по данному показателю пенсионный фонд РФ занимает первое место в мире.