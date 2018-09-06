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Крупнейшие работодатели поддержали предложения Путина по пенсионной реформе

6 сентября 2018, 14:11
Смягчающие условия пенсионной реформы, озвученные президентом Владимиром Путиным, обсуждаются не только гражданами, но и работодателями. Предложение главы государства ужесточить наказание для организаций, увольняющих людей предпенсионного возраста, напротив, было воспринято положительно обеими сторонами.
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Тюмень

Крупнейшие работодатели страны «Ростех, «Транснефть», «Роснефть» и «Росатом» поддержали инициативу Владимира Путина защитить трудовые права граждан. Руководители госкорпораций уверены, что предложение необходимо закрепить на законодательном уровне, чтобы обезопасить россиян от недобросовестных работодателей.

"Роснефть" давно применяет в своей деятельности те принципы, которые заложены в пенсионной реформе. По словам Сечина, в «Роснефти» высоко ценят ветеранов за опыт. Более того, многие сотрудники предпенсионного возраста курируют самые сложные и ответственные участки, работа на которых требует серьезной подготовки и самой высокой квалификации.

Доля сотрудников старшего возраста традиционно высока и в атомной отрасли, подтверждает глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, в госкорпорации ценят за опыт и знания, которые передаются молодым специалистам.

"Атомная отрасль всегда отличалась тем, что в ней работали люди старшего возраста. И сейчас в Росатоме около 40% работников - люди предпенсионного возраста или пенсионеры, так что, как видите, в атомной отрасли люди не спешат уходить на пенсию. И мы это приветствуем, так как опыт, который наши работники приобретают за десятки лет трудового стажа, практически бесценен", - сказал Алексей Лихачев информагентству ТАСС.

О том, что профессионалы нужны всем отраслям, подтверждает глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Как правило, большой опыт приходит с возрастом, поэтому сегодня важно создавать условия для сохранения рабочих мест работникам предпенсионного возраста, предоставить возможность получать дополнительную или повышать уже имеющуюся квалификацию на предприятиях корпорации.

«Не только мы, но и другие работодатели должны быть заинтересованы в приеме и сохранении на работе граждан предпенсионного возраста. Ответственность для работодателей, допускающих незаконное увольнение сотрудников предпенсионного возраста, должна быть вплоть до уголовной», - сообщил Сергей Чемезов.

Главы госкорпораций также отметили важность программ профессионального обучения и повышения квалификации не только для молодых сотрудников, но работников предпенсионного и пенсионного возраста.

Механизму реализации пенсионной реформы еще потребуется тщательная проработка, экспертные мнения юристов, профсоюзов и представителей бизнеса. Важным шагом на пути решения проблемы занятости граждан предпенсионного возраста стал пример крупнейших работодателей страны.

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