Крупнейшие работодатели поддержали предложения Путина по пенсионной реформе

"Атомная отрасль всегда отличалась тем, что в ней работали люди старшего возраста. И сейчас в Росатоме около 40% работников - люди предпенсионного возраста или пенсионеры, так что, как видите, в атомной отрасли люди не спешат уходить на пенсию. И мы это приветствуем, так как опыт, который наши работники приобретают за десятки лет трудового стажа, практически бесценен", - сказал Алексей Лихачев информагентству ТАСС.