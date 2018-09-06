Более 80 человек скончались от отравления алкоголем в Тюменской области в 2018 году

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году, общее количество отравлений снизилось на 21%. В 8% случаев отравления зарегистрированы среди детей. Более 50 % пострадавших являются безработными, около 15% - пенсионеры. Массовых случаев не зафиксировано.