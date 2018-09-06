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Более 80 человек скончались от отравления алкоголем в Тюменской области в 2018 году

6 сентября 2018, 19:10
С января по август 2018 года в Тюменском регионе отмечено 270 случаев отравления алкогольной продукцией. Более 80 человек впоследствии скончались.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году, общее количество отравлений снизилось на 21%. В 8% случаев отравления зарегистрированы среди детей. Более 50 % пострадавших являются безработными, около 15% - пенсионеры. Массовых случаев не зафиксировано.

Около 95% всех случаев отравления приходится на этиловый спирт.

Алкоголь — на первом месте в Тюменской области среди причин летальных исходов (37%). 35% случаев приходится на отравление лекарственными препаратами, 28% — другими видами веществ.

Управление Роспотребнадзора совместно с УМВД России продолжает выявлять и пресекать реализацию спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции, опасной для жизни и здоровья населения, места ее торговли.

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#Новости#Тюменская область#Алкоголь#Александр Мязин#Происшествия
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