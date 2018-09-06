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787 деревьев посадили в Тюмени в 2018 году

6 сентября 2018, 15:40
В Тюмени полным ходом идет посадка деревьев. К настоящему моменту в областной столице высажено 787 из планируемых 3,6 тысяч деревьев.
Сюжет
Тюмень

В частности в областной столице сажают липы, березы, черемуху, яблони, клен, иву, если и другие виды местных растений не менее двух метров высотой, с закрытой корневой системой.

Все саженцы имеют сертификат качества и доставлены из специализированного питомника. Кроме того, подрядчик, согласно условиям контракта, будет в течение года самостоятельно ухаживать за деревьями, пропалывать, проводить рыхление приствольных лунок, вырезку сухих веток, полив, поправку растяжек.

В случае гибели растения в течение гарантийного срока подрядчик за свой счет высадит новое дерево на месте погибшего.

В этом году запланирована посадку 3,6 тысяч деревьев, в следующем году в Тюмени планируют высадить почти 8,8 тысяч саженцев, что станет рекордным показателем для областной столицы.

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