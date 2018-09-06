787 деревьев посадили в Тюмени в 2018 году

В частности в областной столице сажают липы, березы, черемуху, яблони, клен, иву, если и другие виды местных растений не менее двух метров высотой, с закрытой корневой системой.
Все саженцы имеют сертификат качества и доставлены из специализированного питомника. Кроме того, подрядчик, согласно условиям контракта, будет в течение года самостоятельно ухаживать за деревьями, пропалывать, проводить рыхление приствольных лунок, вырезку сухих веток, полив, поправку растяжек.
В случае гибели растения в течение гарантийного срока подрядчик за свой счет высадит новое дерево на месте погибшего.
В этом году запланирована посадку 3,6 тысяч деревьев, в следующем году в Тюмени планируют высадить почти 8,8 тысяч саженцев, что станет рекордным показателем для областной столицы.