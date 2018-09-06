59-летний гендиректор ЗАО «Маяк» обвиняется в мошенничестве и хищении 1,2 млн рублей

По материалам уголовного дела, с июня 2015 года по октябрь 2016 года злоумышленник, зная порядок получения соцвыплаты на строительство или приобретение жилья по госпрограмме, устроил на работу своего зятя. Сделав фиктивный трудовой договор был оформлен заем на 500 000 рублей под строительство дома. Все документы сданы в районную администрацию.