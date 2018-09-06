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59-летний гендиректор ЗАО «Маяк» обвиняется в мошенничестве и хищении 1,2 млн рублей

6 сентября 2018, 21:10
Прокуроры Сорокинского района обвиняют 59-летнего гендиректора ЗАО «Маяк» в мошенничестве и хищении 1 200 000 рублей.

По материалам уголовного дела, с июня 2015 года по октябрь 2016 года злоумышленник, зная порядок получения соцвыплаты на строительство или приобретение жилья по госпрограмме, устроил на работу своего зятя. Сделав фиктивный трудовой договор был оформлен заем на 500 000 рублей под строительство дома. Все документы сданы в районную администрацию.

Впоследствии зятю гендиректора ЗАО «Маяк» выдали социальную выплату в размере 1 200 000 рублей рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий до года».

В ходе проведенной проверки сотрудники МВД возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

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#Новости#Тюменская область#Мошенничество#Александр Мязин#Происшествия
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