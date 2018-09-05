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Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло на Урале

5 сентября 2018, 11:10
В ночь на 5 сентября в семи километрах от города Катав-Ивановск (Челябинская область) и в 133 километрах от Уфы произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. В Башкортостане толчки ощущались в Белорецком, Салаватском районах и в Уфе. Электро-газоснабжение и водоснабжение в результате происшествия не нарушено.

Сразу после землетрясения в Челябинской области 16 групп рабочих начали проверку состояния социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. К настоящему моменту повреждений зданий в регионе не зафиксировано.

По словам местных жителей центральной и северной части Миасса и поселка Тургояк, они почувствовали толчки около четырех утра. Землетрясение также ощущалось в Свердловской области.

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