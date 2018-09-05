Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло на Урале

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. В Башкортостане толчки ощущались в Белорецком, Салаватском районах и в Уфе. Электро-газоснабжение и водоснабжение в результате происшествия не нарушено.