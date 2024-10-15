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Башкортостан

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Уже 160 тысяч человек: студенческая олимпиада «Я — профессионал» набирает обороты
15 октября, 07:10
Август
Сбер рассказал о службе сотрудников инкассации на Урале
1 августа, 10:53
Июль
Загадочное исчезновение: тюменец пропал по дороге из Тюмени в Уфу
Поиски Дмитрия Жукова продолжаются почти два месяца. Крайний раз мужчину видели 26 мая. В тот день на своем автомобили он выехал в сторону Уфы (Республика Башкортостан), после чего перестал выходить на связь с родными.
23 июля, 05:42
Март
Сельская ипотека-2024: в чём подвод и как быстро её получить
Детство многих из нас было наполнено мечтами о переезде в большой город. Однако с течением времени и изменением приоритетов у некоторых возникло желание владеть собственным домом в сельской местности, наслаждаясь простором, свежим воздухом и уединением.
21 марта, 13:09
Неправильно поставил тапочки: вахтовику сломали ребро в Тюменской области
Жителю Башкортостана, приехавшему в Тюменскую область на вахту, сломали ребро. Причиной стало то, что мужчина неправильно поставил тапочки в вагончике.
18 марта, 10:45
Февраль
МегаФон и виртуальный оператор связи СберМобайл стали партнерами
7 февраля, 09:27

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