Сельская ипотека-2024: в чём подвод и как быстро её получить

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В связи с этим, государство ввело программу сельской ипотеки, предоставляющую льготные условия для приобретения жилья и поддержку молодым специалистам.
Сельская ипотека — это программа государственной поддержки, которая предоставляет возможность получить ипотечный кредит на приобретение или строительство жилья в сельской местности под сниженный процент.
Программа «Сельская ипотека» была запущена в 2020 году. Изначально планировалось завершить программу в 2022 году, однако после власти решили сделать ее бессрочной.
Максимальная ставка по данному виду ипотеки 3%, в некоторых приграничных территориях она составляет 0,1%.
Приобретаемое жилье, согласно условиям, должно находиться на территории сельского поселения или рабочего поселка. При этом, в населенном пункте должно проживать не более 30 тысяч человек. Основной акцент в рамках «Сельской ипотеки» действует на жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Отмечается, что программа не распространяется на Санкт-Петербург и Подмосковье.
Кредит по сельской ипотеке можно потратить на покупку участка для строительства дома, покупку дома или покупку квартиры в доме не выше 5 этажей. Одним из важных моментов является то, что дом необходимо построить и зарегистрировать в течение двух лет, иначе банк может повысить ставку по ипотеке. К слову, в настоящее время сельскую ипотеку представляет только «Россельхозбанк». Список регионов, которые попадают под действие программы можно увидеть на сайте банка.
В Тюменской области к сельским территориям отнесены все районы, включая пригородный Тюменский. Льготная ставка не затрагивает только покупку недвижимости в самом областном центре.
Для того чтобы получить сельскую ипотеку, необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, у потенциального заемщика должно быть наличие гражданства, доход, позволяющий оплачивать кредит и хорошая кредитная история.
Перечень, документов, позволяющий получить сельскую ипотеку стандартный: паспорт, справка о доходах, копия трудовой книжки, СНИЛС.
Первоначальный взнос потенциального заемщика должен составлять не менее 20%. Вернуть кредит нужно максимум через 25 лет. Максимальная сумма ипотечного кредита — 6 млн рублей, однако если жилье стоит дороже, то супруги могут оформить на себя двойной лимит. Поучаствовать в программе «Сельская ипотека» гражданин имеет право один раз.
Долгое ожидание. Для того, чтобы изучить пакет документов заемщика, банку требуется несколько дней. Как заявляют те, кто уже оформлял данную ипотеку, им приходилось ждать целый месяц.
Повышение ставки. Если кредитор узнает о нарушении графика платежей или израсходовании средств не по назначению, он может повысить заветную ставку.
Ограниченный выбор банков. Не все банки предлагают программы сельской ипотеки, из-за чего конкуренция среди заемщиков растет.
Риэлтор «Жилфонда» Кристина Баева подтверждает, что при оформлении покупатели могут столкнуться с ограничениями на тип и стоимость недвижимости, поэтому к данным вопросам следует подходить внимательно.
«Как специалист, я могу сказать, что сельская ипотека представляет собой хороший инструмент для семей, желающих приобрести жилье в сельской местности. Однако, как и в любом финансовом продукте, есть ряд подводных камней, о которых покупатели должны знать. Рассчитывать сумму кредита всегда нужно заранее с определенным дисконтом и исходить из своих возможностей. Риэлтор должен быть готов ответить на все вопросы и предоставить все необходимые сведения, чтобы помочь клиентам сделать свой информированный выбор», — прокомментировала эксперт.
По данным Минсельхоза, в 2023 году сельской ипотекой воспользовались почти 132 тысячи семей. Преимущественно данную ипотеку оформляют граждане 30-летнего возраста. Активнее всего сельскую ипотеку брали в Татарстане и Башкортостане.