Сельская ипотека-2024: в чём подвод и как быстро её получить

Кредит по сельской ипотеке можно потратить на покупку участка для строительства дома, покупку дома или покупку квартиры в доме не выше 5 этажей. Одним из важных моментов является то, что дом необходимо построить и зарегистрировать в течение двух лет, иначе банк может повысить ставку по ипотеке. К слову, в настоящее время сельскую ипотеку представляет только «Россельхозбанк». Список регионов, которые попадают под действие программы можно увидеть на сайте банка.