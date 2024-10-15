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Posted 15 октября, 07:10

Published 15 октября, 07:10

Modified 15 октября, 07:12

Updated 15 октября, 07:12

Уже 160 тысяч человек: студенческая олимпиада «Я — профессионал» набирает обороты

Уже 160 тысяч человек: студенческая олимпиада «Я — профессионал» набирает обороты

15 октября 2024, 07:10
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ
Заявочная кампания Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» набирает все большую популярность. Свыше 160 тысяч человек уже заявили о желании участвовать в соревнованиях по 71 дисциплине.

Восьмой год подряд подтверждает свою актуальность направление «Нефтегазовое дело», которое проводит Тюменский государственный университет. На сегодняшний день зарегистрировалось уже 1 тысяча 206 человек. Наиболее активны студенты Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской, Томской, Воронежской областей, Башкортостана и Татарстана.

Олимпиадные задания эксперты вуза разрабатывают совместно с представителями ведущих нефтегазовых компаний. Работа с реальными производственными задачами дает участникам возможность увидеть устройство отрасли, понять запросы работодателя и получить первый практический опыт, — рассказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Лучшие участники олимпиады получат льготы при поступлении на следующую ступень образования, возможность пройти стажировку и начать профессиональный путь у ведущих работодателей России. Для медалистов предусмотрены также денежные премии до 300 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в восьмом сезоне расширен доступ к карьерному порталу. Так, найти вакансию по интересующему профилю теперь могут не только дипломанты, но и участники, успешно прошедшие отборочный этап олимпиады.

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Регистрация на VIII сезон олимпиады продлится до 12 ноября. Отборочный этап пройдет с 15 ноября по 1 декабря. Демоверсии заданий будут опубликованы на сайте олимпиады.

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