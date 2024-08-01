Сбер рассказал о службе сотрудников инкассации на Урале

Служба инкассации Сбербанка — одна из самых высокотехнологичных в стране. Инкассаторы работают на спецавтомобилях, которые в онлайн-режиме контролируются через центр мониторинга. Если возникает риск нападения или угона, то автомобиль блокируется. Кроме того, тестируются системы искусственного интеллекта, которые помогают в реальном времени оценивать внешние угрозы, предупреждать о потенциальной опасности и контролировать соблюдение сотрудниками требований безопасности.