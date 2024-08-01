Сбер рассказал о службе сотрудников инкассации на Урале

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Всего на данный момент в службе инкассации Уральского банка Сбербанка работает свыше 1 тысячи сотрудников, которые обслуживают 20,8 тысячи объектов — собственные офисы и банкоматы, а также клиентские объекты и другие банки.
На Ямале кассово-инкассаторские центры Сбера расположены только в крупных городах. Поэтому до офисов банка на отдаленных территориях с ноября по апрель сотрудники управления инкассации добираются по зимникам. Весной и летом до труднодоступных территорий инкассаторы могут добраться только на вертолете или доплыть на катере.
На отдаленных территориях водители-инкассаторы помимо своей основной работы выполняют и функции кассира. Они помогают клиентам открывать вклады и совершать переводы. Четыре года назад этот пилотный проект был запущен в Курганской области и Республике Башкортостан. Сейчас услуга масштабирована на остальные регионы Уральского банка Сбербанка.
Служба инкассации Сбербанка — одна из самых высокотехнологичных в стране. Инкассаторы работают на спецавтомобилях, которые в онлайн-режиме контролируются через центр мониторинга. Если возникает риск нападения или угона, то автомобиль блокируется. Кроме того, тестируются системы искусственного интеллекта, которые помогают в реальном времени оценивать внешние угрозы, предупреждать о потенциальной опасности и контролировать соблюдение сотрудниками требований безопасности.
В 2024 году команда Уральского банка Сбербанка впервые стала чемпионом Всероссийских соревнований по многоборью среди сотрудников инкассации и охраны. Участники соревновались в стрельбе, триатлоне, показывали умение водить спецавтомобиль. Для спортсменов подготовили эстафету, в которую вошло вождение инкассаторского броневика с проколотым колесом, стрельба, «возгорание» и оказание первой помощи.
Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:
«Профессия инкассатора требует особых личных качеств, ведь в случае нештатных ситуаций нашим сотрудникам приходится действовать быстро и решительно. Наши специалисты готовы защищать жизнь и здоровье, ценности клиентов. Отмечу, что при этом сотрудники управления инкассации Уральского Сбера очень разносторонние и развитые люди — они отвечают за скорость и качество предоставляемых сервисов, за работоспособность банкоматов, на труднодоступных территориях они обслуживают клиентов, выполняя функции кассиров, а во время ЧП и экстренных ситуаций первые приходят на помощь. Мы высоко ценим работу наших коллег-инкассаторов и поздравляем их с профессиональным праздником».