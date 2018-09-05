Тюменца оштрафовали на 250 тысяч рублей за удар полицейского в пах

Суд признал тюменца виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей, а также на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.