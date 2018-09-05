Тюменца оштрафовали на 250 тысяч рублей за удар полицейского в пах

Из материалов дела следует, что 16 мая фигурант, находясь за рулем своего автомобиля марки Mercedes на улице Максима Горького в Тюмени совершил столкновение с Тойотой.
На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Фигурант отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие содержания алкоголя в крови, начал нецензурно выражаться в адрес инспекторов, а когда на него надели наручники, ударил ногой в пах одного из стражей правопорядка.
Суд признал тюменца виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей, а также на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.