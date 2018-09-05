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Тюменская прокуратура проверит правомерность решения суда по делу Еремеева

5 сентября 2018, 09:40
Прокуратура Тюменской области проведет проверку судебного решения по делу председателя городской Думы Дмитрия Еремеева, при обнаружении нарушений, приговор будет опротестован.
Сюжет
Тюмень

3 сентября Тюменский районный суд прекратил уголовное дело о смертельном ДТП, в котором погибли два человека, в отношении председателя городской Думы Дмитрия Еремеева и назначил спикеру гордумы 160 тысяч рублей штрафа, с сохранением возможности управлять транспортным средством. Прокуратура Тюменской области планирует в течение 10 дней провести проверку и дать оценку правомерности решения суда.

Исходя из материалов судебного дела, Дмитрий Еремеев принес извинения пострадавшим и выплатил компенсационные выплаты семьям погибших в ДТП по 1,5 млн рублей. Пострадавшая сторона была не против прекратить уголовное дело. Как сообщает прокуратура Тюменской области, тяжесть преступления, совершенного Дмитрием Еремеевым, классифицируется средней тяжести. Следовательно, за отсутствием претензий у потерпевшей стороны к обвиняемому, суд основываясь статьей УК РФ № 76.2 («Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред») имел право вынести данный приговор. На данный момент прокуратура исследует документы по данному делу.

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