Тюменская прокуратура проверит правомерность решения суда по делу Еремеева

Исходя из материалов судебного дела, Дмитрий Еремеев принес извинения пострадавшим и выплатил компенсационные выплаты семьям погибших в ДТП по 1,5 млн рублей. Пострадавшая сторона была не против прекратить уголовное дело. Как сообщает прокуратура Тюменской области, тяжесть преступления, совершенного Дмитрием Еремеевым, классифицируется средней тяжести. Следовательно, за отсутствием претензий у потерпевшей стороны к обвиняемому, суд основываясь статьей УК РФ № 76.2 («Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред») имел право вынести данный приговор. На данный момент прокуратура исследует документы по данному делу.