Специалисты отмечают рост производства мяса и молока в Тюменской области

В нынешнем году в Тюменской области в рамках льготного кредитования выделено 10 млрд рублей для развития сельского хозяйства в регионе. Это в 10 раз превышает показатель 2017 года. На санитарные нужды направленно 132 000 000 рублей. В целом, программа по развитию предприятий АПК исполнена на 27%.