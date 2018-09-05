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Специалисты отмечают рост производства мяса и молока в Тюменской области

5 сентября 2018, 21:10
В Тюменской области предприятия АПК увеличили объемы закупки мяса в личных подсобных хозяйствах на 15%. Специалисты также отмечают рост производства молока.

В первом полугодии 2018 года на поддержку малых форм хозяйствования на селе в Тюменской области было направлено 60 000 000 рублей. Всего на финансирование предприятий АПК региона областной бюджет затратил 1,5 млрд рублей.

В частности 488 000 000 рублей направлены на развитие животноводства. В результате по итогам 6 месяцев 2018 года выросло производство молока, поголовье скота и птицы.

717 000 000 рублей выделены бюджетом области на финансирование растениеводства. В настоящее время 13 предприятий сельского хозяйства обновили технику, провели модернизацию производственных помещений и установили новое оборудование в рамках инвестиционных проектов развития АПК региона. 125 000 000 рублей направлено на возмещение процентов по банковским кредитам сельхозпроизводителей.

В нынешнем году в Тюменской области в рамках льготного кредитования выделено 10 млрд рублей для развития сельского хозяйства в регионе. Это в 10 раз превышает показатель 2017 года. На санитарные нужды направленно 132 000 000 рублей. В целом, программа по развитию предприятий АПК исполнена на 27%.

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#Новости#Тюменская область#Сельское хозяйство#АПК#Александр Мязин#Экономика
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