Российские школы, отели и больницы оснастят противогазами

С 1 февраля 2019 года в России вступает в силу новый национальный стандарт, согласно которому все учреждения с массовым пребыванием людей должны быть обеспечены не только огнетушителями, но и противогазами, респираторами и самоспасателями.