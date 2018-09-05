Российские школы, отели и больницы оснастят противогазами

По мнению создателей нового ГОСТа, наличие специальных огнестойких накидок, респираторов и противогазов в местах с массовым пребыванием людей поможет избежать повторения трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», которая произошла в Кемерово 25 марта текущего года.
Определенных требований, которым должны соответствовать средства спасения по новому ГОСТу, пока нет. Однако уже сейчас известно, что новый национальный стандарт будет обязателен для школ, детских садов, поликлиник, больниц, гостиниц, общежитий, кинотеатров, спортивных сооружений, торговых центров, ресторанов, офисных центров.
Торговый центр «Зимняя вишня» сгорел в городе Кемерово 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 37 детей. Обвиняемыми по уголовному делу о пожаре считаются 11 человек.
Согласно результатам проведенных экспертиз, причиной пожара в кемеровском ТЦ стал светодиодный светильник, который висел над детским сухим бассейном, заполненным поролоновыми кубиками.