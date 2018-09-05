«Россети» выступили проводником к единой энергетической сети в России

Специалисты установили больше 21 тысячи новых приборов учета электроэнергии, организовали удаленный сбор и передачу их показаний, которая обеспечивается благодаря 1700 устройствам сбора и передачи данных. Отмечается, что это не только счетчики коммерческого учета, но и счетчики, которые условно называются счетчиками технологического учета. Они позволяют за короткий промежуток времени устанавливать источник потерь электричества в сетях. Сообщается, что для Дагестана это достаточно большой объем работ. По итогам учений была реконструирована почти треть электросетевой инфраструктуры республики.