Прокуратура Тюменской области обжаловала прекращение дела в отношении Еремеева

Надзорное ведомство, проведя проверку, усмотрело основания для внесения апелляционного представления, в котором поставлен вопрос об отмене постановления районного суда и возвращении ходатайства и материалов уголовного дела руководителю следственного органа для дальнейшего расследования.
ДТП с участием участием главы Тюменской городской думы Дмитрием Еремеевым произошло в ночь на 25 июня на 178 километре трассы Тюмень – Курган. Внедорожник Toyota Land Cruiser под управлением парламентария выехал на встречную полосу, в результате чего «лоб в лоб» столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии Toyota Avensis загорелся, два человека погибли.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии прекратил Тюменский районный суд и назначил Дмитрию Еремееву штраф в размере 160 тысяч рублей. После чего прокуратура Тюменской области сообщила о проведение проверки этого судебного решения.
Также стало известно, что Дмитрий Еремеев принес извинения пострадавшим и выплатил компенсации семьям погибших в ДТП по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшая сторона не была против прекращения уголовного дела.