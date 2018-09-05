Прокуратура Тюменской области обжаловала прекращение дела в отношении Еремеева

ДТП с участием участием главы Тюменской городской думы Дмитрием Еремеевым произошло в ночь на 25 июня на 178 километре трассы Тюмень – Курган. Внедорожник Toyota Land Cruiser под управлением парламентария выехал на встречную полосу, в результате чего «лоб в лоб» столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии Toyota Avensis загорелся, два человека погибли.