nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Потребительские цены в ЯНАО выросли на 4% в июле

5 сентября 2018, 17:10
За июль 2018 года на Ямале выросли цена на 4%. Отмечается, что в июне инфляция в ЯНАО составила 3,4%.
Сюжет
ЯНАО

В настоящее время темп роста цен в ЯНАО опережает аналогичный показатель в Тюменской области (1,5%) и ХМАО (1,9%). Специалисты отмечают, что в округе больше всего подорожали услуги ЖКХ (2,8%) и бытовые услуги населению (4,5%).

Инфляция на продовольственные товары в ЯНАО составила 2%. Помидоры и огурцы подешевели на 6,5%, а мясные изделия и молочная продукция, напротив, подорожали.

Непродовольственные товары выросли в цене на 5,7%. Больше всего подскачили цены на бензин, бытовые приборы и мобильные телефоны.

Стоит отметить, что общероссийский показатель инфляции составил 2,5%. Специалисты связывают рост потребительских цен в ЯНАО более высоким потребительским спросом, значительными затратами на доставку по сравнению с другими субъектами в УрФО.

Материалы по теме
В Тюменской области зафиксировали снижение инфляции
#Новости#ЯНАО#Инфляция#Ямал#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25