Потребительские цены в ЯНАО выросли на 4% в июле

В настоящее время темп роста цен в ЯНАО опережает аналогичный показатель в Тюменской области (1,5%) и ХМАО (1,9%). Специалисты отмечают, что в округе больше всего подорожали услуги ЖКХ (2,8%) и бытовые услуги населению (4,5%).