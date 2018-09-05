Потребительские цены в ЯНАО выросли на 4% в июле

В настоящее время темп роста цен в ЯНАО опережает аналогичный показатель в Тюменской области (1,5%) и ХМАО (1,9%). Специалисты отмечают, что в округе больше всего подорожали услуги ЖКХ (2,8%) и бытовые услуги населению (4,5%).
Инфляция на продовольственные товары в ЯНАО составила 2%. Помидоры и огурцы подешевели на 6,5%, а мясные изделия и молочная продукция, напротив, подорожали.
Непродовольственные товары выросли в цене на 5,7%. Больше всего подскачили цены на бензин, бытовые приборы и мобильные телефоны.
Стоит отметить, что общероссийский показатель инфляции составил 2,5%. Специалисты связывают рост потребительских цен в ЯНАО более высоким потребительским спросом, значительными затратами на доставку по сравнению с другими субъектами в УрФО.