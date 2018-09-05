Новые правила получения знака «Инвалид» вступили в силу с 4 сентября в РФ

На знаке будут указаны все данные человека с особыми потребностями (в том числе дети с ОВЗ): код субъекта федерации, серия и номер справки МСЭ, дата рождения, порядковый номер, дата получения знака, номер бюро и дата окончания срока инвалидности и знака. Знак не будет привязан к автомобилю, а соответственно без наличия самого лица с ОВЗ в транспортном средстве, использование привилегий данного знака запрещено.