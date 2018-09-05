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Новые правила получения знака «Инвалид» вступили в силу с 4 сентября в РФ

5 сентября 2018, 09:00
4 сентября вступил в силу приказ Минтруда РФ № 443н от 04.07.2018 года «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Согласно которому, знак «Инвалид» теперь будет именным и выдавать его будут в бюро МСЭ.

С 4 сентября вступил в силу приказ Минтруда РФ № 443н от 04.07.2018 года «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в приложении к приказу прописан «порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования».

По новым требованиям, человек с ограниченными возможностями или его представитель, должны подать заявление в бюро медико–социальной экспертизы о получении в личное пользование автомобильного знака «Инвалид». С момента принятия заявления до получения знака, должно пройти не более месяца.

На знаке будут указаны все данные человека с особыми потребностями (в том числе дети с ОВЗ): код субъекта федерации, серия и номер справки МСЭ, дата рождения, порядковый номер, дата получения знака, номер бюро и дата окончания срока инвалидности и знака. Знак не будет привязан к автомобилю, а соответственно без наличия самого лица с ОВЗ в транспортном средстве, использование привилегий данного знака запрещено.

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#Новости#ПДД#Инвалиды#Ольга Муфтяхетдинова#Общество
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