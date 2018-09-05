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КПРФ лишилась своего представителя в горизбиркоме накануне выборов

5 сентября 2018, 12:15
Вчера вечером, на 61 году жизни скончался Александр Торопов, член регионального отделения КПРФ по юридическим вопросам, заместитель председателя избирательной комиссии города Тюмени. Накануне выборов коммунисты лишились своего представителя с правом решающего голоса.
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Тюмень

Пока замена Торопову не найдена. Согласно процедуре, до дня голосования коммунисты успеют ввести своего человека в избирком лишь с правом совещательного голоса.

«Будем брать не только качеством, но и количеством. Александр Владимирович был очень опытным и принципиальным человеком, перед нами стоит задача найти ему достойную смену. Всем нам нужно сплотиться», - рассказал изданию Сергей Пыхалов, член бюро комитета Тюменского областного отделения КПРФ, ответственный за проведение протестных акций.

По словам Пыхалова, задача коммунистов контролировать все участки и особенно участковые избирательные комиссии, не дать переписать протоколы. «Думаю, что в честном подсчете голосов заинтересованы и другие оппозиционные партии. Что касается наблюдателей от КПРФ, то нами закрыты практически все участки», уточнил Сергей Пыхалов.

У общественника Рябцева вызывает сомнение сама процедура подсчета голосов.

«У коммунистов дефицит кадров. Отсутствие своего представителя с правом решающего голоса, вероятно, скажется на процедуре рассмотрения жалоб от КПРФ, а также на достоверное внесение данных о ходе голосования в Государственную автоматизированную систему «Выборы», - подчеркнул Юрий Рябцев.

Такое стечение обстоятельств может повлиять на возможность представителей от КПРФ войти в новый состав депутатов гордумы, считает Юрий Рябцев.

Прощание с Александром Тороповым состоится 6 сентября с 16.00 до 17.00 в ритуальном зале больницы в Патрушево. После чего тело будет кремировано в Екатеринбурге, прах захоронят на родине в Крыму.

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