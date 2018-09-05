КПРФ лишилась своего представителя в горизбиркоме накануне выборов

«Будем брать не только качеством, но и количеством. Александр Владимирович был очень опытным и принципиальным человеком, перед нами стоит задача найти ему достойную смену. Всем нам нужно сплотиться», - рассказал изданию Сергей Пыхалов, член бюро комитета Тюменского областного отделения КПРФ, ответственный за проведение протестных акций.