Качество дороги важнее благополучия граждан

На встрече присутствовали руководители администрации Тюменского района, депутаты, представители «Общероссийского народного фронта», журналисты, предприниматели и около сотни жителей. Актовый зал был заполнен до отказа, люди ждали решения вопроса с левыми разворотами.
Борисов начал свое выступление с того, что удивлен таким большим количеством вопросов по организации дорожного движения.
«Мы действуем согласно букве закона, мы сделали ремонт дорожного полотна, и теперь на участке от поста ДПС до города останется только один регулируемый перекресток», - начал выступление директор ФКУ "Уралуправтодор" Алексей Борисов.
Борисов твердит о приоритете безопасности дорожного движения, но люди считают, что «Уралуправтодор» превратил их жизнь в ад. Многокилометровые «пробки», к автобусной остановке из поселка Московский, необходимость идти 300 метров по трассе, отсутствие тротуара - о какой безопасности людей может идти речь?
Вопросов к дорожникам накопилось много, но Борисов отказывается слушать доводы людей.
- "Проект реконструкции дороги существует?", - интересуется Юрий Денисов.
- "Он не требуется", - отвечает директор "Уралуправтодора".
- "А вы знаете, что фуры не вписываются в разворот?"
– "От Посохова чтобы доехать дэпээсникам обратно домой, приходится ехать по встречке с сиреной, чтобы объехать «пробку», вы в курсе?" - спрашивает житель Московского. Борисов отвечает, что решение запретить левые повороты принято на федеральном уровне.
- "Вы нас за людей не считаете!"
– "Нет, считаю".
Взрыв негодования в зале, люди срываются на крик, Борисов отвечает улыбкой.
«Почему, чтобы решить любой хозяйственный вопрос, нужно звонить Путину?», - спрашивают из зала. Почему местная власть не в состоянии решить его сама на месте? Вы когда простых людей научитесь слышать?»
Борисов невозмутим: «Состояние дороги было ненормативное, мы просто привели его в порядок, мы сделаем тротуары и безопасные переходы».
Другой житель, представившийся предпринимателем, обращается к директору ФКУ "Уралуправтодор" с очередным упреком: "Вы знаете, сколько теперь требуется времени для того, чтобы к нам проехала скорая помощь и пожарные?»
Из зала доносятся предложения вместо выборов 9 сентября выйти и перекрыть федеральную трассу.
Директор областной общественной организации «Дороги Западной Сибири» Алексей Савоськин ссылается на закон и напоминает Борисову, что основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются приоритет жизни и здоровья граждан над экономическими результатами хозяйственной деятельности. Он намерен обратиться в прокуратуру, так как нарушены права жителей поселка Московский.
Не дождавшись окончания собрания, половина жителей покинула зал. Люди выходили с одним вопросом: зачем вообще состоялось собрание, если вместо конструктивного диалога им зачитали ответы из писем на их обращения?