Качество дороги важнее благополучия граждан

Борисов твердит о приоритете безопасности дорожного движения, но люди считают, что «Уралуправтодор» превратил их жизнь в ад. Многокилометровые «пробки», к автобусной остановке из поселка Московский, необходимость идти 300 метров по трассе, отсутствие тротуара - о какой безопасности людей может идти речь?