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812 камер будут следить за проведением выборов губернатора в Тюменской области

5 сентября 2018, 14:10
В Тюменской области полностью завершен монтаж систем видеонаблюдения за выборами губернатора, которые пройдут в Единый день голосования 9 сентября.
Сюжет
Тюмень

Специалисты установили 812 камер видеонаблюдения на 377 участковых и 29 территориальных избирательных комиссиях Тюменской области, в том числе 418 камер видеонаблюдения будут работать в Тюмени.

Для видеонаблюдения за процедурами голосования и подсчета голосов избирателей связисты установили на участках современные IP – камеры с флэш-накопителем объемом 64 Гб, работающие без компьютеров, с возможностью передачи картинки в высоком качестве. Точно такие же IP камеры мы использовали на прошедших выборах президента РФ, пояснил директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Владимир Барвинский.

Также он пояснил, что камеры, смонтированные на избирательных участках к Единому дню голосования, обеспечат непрерывную видеосъемку выборного процесса с последующим хранением видеозаписей в центре обработки данных.

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#Новости#Тюменская область#Голосование#Выборы губернатора#Системы видеонаблюдения#Тюмень#Наиль Каримов#Политика
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