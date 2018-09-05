812 камер будут следить за проведением выборов губернатора в Тюменской области

Для видеонаблюдения за процедурами голосования и подсчета голосов избирателей связисты установили на участках современные IP – камеры с флэш-накопителем объемом 64 Гб, работающие без компьютеров, с возможностью передачи картинки в высоком качестве. Точно такие же IP камеры мы использовали на прошедших выборах президента РФ, пояснил директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Владимир Барвинский.