Возгорание на антипинском НПЗ в Тюмени привело к жертвам

3 сентября недалеко от микрорайона Антипино произошло возгорание на производственной площадке ГК «Новый поток», входящей в комплекс нефтеперерабатывающего завода. Пожар произошел в результате прорыва трубы газопровода, отчего воспламенилось горючее. Пожарные прибыли на место ЧС в течении четырех минут, так как на заводе имеется своя служба спасателей. Они смогли справиться с огнем своими силами, региональные службы МЧС не вызывались.
В результате инцидента пострадал один работник подрядной организации, которому сразу на месте была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время он госпитализирован. На данный момент совместно с представителями государственных органов изучаются все обстоятельства происшествия. Работа Антипинского НПЗ осуществляется в штатном режиме,прокомментировал случившееся представитель ГК «Новый поток»
Пострадавший доставлен в местное отделение клинической больницы № 1 в ожоговое отделение. Состояние оценивается как стабильное. Площадь ожогов на теле составила 20—30 %.
Другому работнику помощь была оказана на месте, госпитализация ему не потребовалась.
На данный момент ведутся следственные мероприятия и изучаются обстоятельства происшествия.