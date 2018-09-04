Возгорание на антипинском НПЗ в Тюмени привело к жертвам

3 сентября недалеко от микрорайона Антипино произошло возгорание на производственной площадке ГК «Новый поток», входящей в комплекс нефтеперерабатывающего завода. Пожар произошел в результате прорыва трубы газопровода, отчего воспламенилось горючее. Пожарные прибыли на место ЧС в течении четырех минут, так как на заводе имеется своя служба спасателей. Они смогли справиться с огнем своими силами, региональные службы МЧС не вызывались.