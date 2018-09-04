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Возгорание на антипинском НПЗ в Тюмени привело к жертвам

4 сентября 2018, 10:10
3 сентября при разгерметизации трубопровода, произошло возгорание топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени.

3 сентября недалеко от микрорайона Антипино произошло возгорание на производственной площадке ГК «Новый поток», входящей в комплекс нефтеперерабатывающего завода. Пожар произошел в результате прорыва трубы газопровода, отчего воспламенилось горючее. Пожарные прибыли на место ЧС в течении четырех минут, так как на заводе имеется своя служба спасателей. Они смогли справиться с огнем своими силами, региональные службы МЧС не вызывались.

В результате инцидента пострадал один работник подрядной организации, которому сразу на месте была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время он госпитализирован. На данный момент совместно с представителями государственных органов изучаются все обстоятельства происшествия. Работа Антипинского НПЗ осуществляется в штатном режиме,прокомментировал случившееся представитель ГК «Новый поток»

Пострадавший доставлен в местное отделение клинической больницы № 1 в ожоговое отделение. Состояние оценивается как стабильное. Площадь ожогов на теле составила 20—30 %.

Другому работнику помощь была оказана на месте, госпитализация ему не потребовалась.

На данный момент ведутся следственные мероприятия и изучаются обстоятельства происшествия.

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#Новости#Пожар#Антипинский НПЗ#Евгения Полякова#Происшествия
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