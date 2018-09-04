Тюменцы обнаружили плесень в конфетах, купленных в «Пятерочке» на улице Малиновского

Сообщается, что на всех купленных конфетах образовалась зеленая плесень. Между тем тюменцы отмечают, что и в других магазинах города попадаются испорченные сладости.
В Перекрёстке на Ямской как-то брала чернослив в шоколаде, расфасовка фабричная. В пакете попадало несколько испорченных конфет, прокомментировала инцидент подписчица одного из пабликов города.
По информации горожан, конфеты, печенье и вафли, которые покупаются по акции по акции, могут годами лежать на складах производителя, перекупщиков и магазинов. При покупке продовольственных товаров необходимо сохранить чек, чтобы в случае обнаружения испорченного продукта сдать его обратно в гипермаркет.