Тюменцы обнаружили плесень в конфетах, купленных в «Пятерочке» на улице Малиновского

По информации горожан, конфеты, печенье и вафли, которые покупаются по акции по акции, могут годами лежать на складах производителя, перекупщиков и магазинов. При покупке продовольственных товаров необходимо сохранить чек, чтобы в случае обнаружения испорченного продукта сдать его обратно в гипермаркет.