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Тюменцы обнаружили плесень в конфетах, купленных в «Пятерочке» на улице Малиновского

4 сентября 2018, 17:10
В одном из пабликов Тюмени 3 августа горожане сообщили о плесени в конфетах, которые были куплены в магазине «Пятерочка» на улице Малиновского.
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Тюмень

Сообщается, что на всех купленных конфетах образовалась зеленая плесень. Между тем тюменцы отмечают, что и в других магазинах города попадаются испорченные сладости.

В Перекрёстке на Ямской как-то брала чернослив в шоколаде, расфасовка фабричная. В пакете попадало несколько испорченных конфет, прокомментировала инцидент подписчица одного из пабликов города.

По информации горожан, конфеты, печенье и вафли, которые покупаются по акции по акции, могут годами лежать на складах производителя, перекупщиков и магазинов. При покупке продовольственных товаров необходимо сохранить чек, чтобы в случае обнаружения испорченного продукта сдать его обратно в гипермаркет.

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#Новости#Продукты#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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