Тюменская Гострудинспекция нашла нарушения у субподрядчиков «Сибура»

В связи с подозрением на множественные нарушения, Тюменская Гострудинспекция провела внеплановые проверки всех субподрядчиков, работавших на Тобольской площадке ООО «Сибур». В ходе проверок в компаниях ООО «Элай-Строй», ООО «Источ-Констракшн» и ООО «Ден-Строй» были выявлены множественные нарушения ТК РФ, в том числе подтвердились факты несоблюдения условий и сроков оплаты труда. А также инспекторами труда обнаружены нарушения в расследовании несчастных случаев на производстве.