Тюменская Гострудинспекция нашла нарушения у субподрядчиков «Сибура»

15 июля 2018 года, при строительстве заводов «ЗапСибНефтехим» в Тобольском районе, произошел бунт с участием 300 рабочих трех московских субподрядчиков «Сибура» (ООО «Элай-строй», ООО «Источ-констракшн» и ООО «Ден-строй»). Забастовщики стучали касками и требовали выплаты заработной платы, а также объяснений за ряд нарушений условий труда.
Как сообщают в прокуратуре Тюменской области, работников возмущали нарушения по оплате труда (вместо положенной зарплаты раз в две неделе, ее платили раз в месяц), плохие условия труда (не оказание должной медицинской помощи при производственной травме, штрафы за опоздания по причине отсутствия транспорта от работодателей) и проживания.
В связи с подозрением на множественные нарушения, Тюменская Гострудинспекция провела внеплановые проверки всех субподрядчиков, работавших на Тобольской площадке ООО «Сибур». В ходе проверок в компаниях ООО «Элай-Строй», ООО «Источ-Констракшн» и ООО «Ден-Строй» были выявлены множественные нарушения ТК РФ, в том числе подтвердились факты несоблюдения условий и сроков оплаты труда. А также инспекторами труда обнаружены нарушения в расследовании несчастных случаев на производстве.
Как сообщает зампрокурора Тюменской области Руфат Биктимеров, по результатам проверок, в отношении юридических лиц возбуждено 8 дел об административном правонарушении, рассматривается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц.