Тюменец повредил чужой автомобиль, мешавший проходу в магазин

О том, что неизвестный повредил автомобиль в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Тюмени сообщил очевидец происшествия. На место выехал участковый уполномоченный, который выяснил, что в ночное время в одном из дворов по улице проезд Майский злоумышленник нанес несколько ударов кулаком по капоту и дверям автомобиля марки «Jeep Grand Cherokee», припаркованного во дворе. Сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей.