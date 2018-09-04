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Тюменец повредил чужой автомобиль, мешавший проходу в магазин

4 сентября 2018, 15:10
38-летний ранее судимый тюменец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил чужую машину, мешавшую, по его словам, проходу в магазин.
Сюжет
Тюмень

О том, что неизвестный повредил автомобиль в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Тюмени сообщил очевидец происшествия. На место выехал участковый уполномоченный, который выяснил, что в ночное время в одном из дворов по улице проезд Майский злоумышленник нанес несколько ударов кулаком по капоту и дверям автомобиля марки «Jeep Grand Cherokee», припаркованного во дворе. Сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей.

Личность злоумышленника установлена, им оказался 38-летний ранее судимый житель Тюмени. В отделе полиции подозреваемый пояснил, что нанес повреждения автомобилю в связи с тем, что тот мешал ему пройти в магазин.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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