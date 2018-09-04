Тело пропавшего рыбака‍ обнаружено в реке Упоровского района после трех дней поисков

По информации местных жителей, 31 августа погибший рыбачил с товарищами на реке в районе села Коркино. В какой-то момент его лодка перевернулась. Товарищи погибшего безуспешно пытались отыскать своего знакомого и вызвали спасателей.
Труп рыбака обнаружили местные жители 3 сентября. В настоящее время следственными органами региона проводится проверка по факту гибели человека. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Тюменской области в августе отмечено несколько случаев гибели людей в воде. Спасатели до сих пор продолжают поиски рыбака, который утонул 8 августа на озере Селезне. 41-летний мужчина отправился рыбачить на озеро Селезнее на резиновой лодке и пропал. О происшествии сообщили жители Сладковского района.