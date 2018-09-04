ИНВИТРО обратилась к жителям мегаполисов с просьбой позаботиться о здоровье

Как сообщили в пресс-службе компании, участвовавшие в акции сдавали анализы крови на несколько тестов, позволяющих обнаружить маркеры, говорящие о каких-либо патологиях или признаках нарушений. Опираясь на итоги проведенных исследований, медики ИНВИТРО сделали вывод, что на самочувствие творческих работников влияет не только специфика деятельности, но и давление городской среды. Речь идет о непрерывных стрессах, неправильном питании и накопленных в организме проблемах. Эти факторы могут обусловить серьезные проблемы со здоровьем не только в преклонном возрасте, но уже и в молодости. Поэтому медики призвали не ждать, когда разовьется заболевание, а уже сейчас подвергнуться комплексному обследованию.