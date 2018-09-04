ИНВИТРО обратилась к жителям мегаполисов с просьбой позаботиться о здоровье

Как сообщили в пресс-службе компании, участвовавшие в акции сдавали анализы крови на несколько тестов, позволяющих обнаружить маркеры, говорящие о каких-либо патологиях или признаках нарушений. Опираясь на итоги проведенных исследований, медики ИНВИТРО сделали вывод, что на самочувствие творческих работников влияет не только специфика деятельности, но и давление городской среды. Речь идет о непрерывных стрессах, неправильном питании и накопленных в организме проблемах. Эти факторы могут обусловить серьезные проблемы со здоровьем не только в преклонном возрасте, но уже и в молодости. Поэтому медики призвали не ждать, когда разовьется заболевание, а уже сейчас подвергнуться комплексному обследованию.
Самыми распространенными патологиями стало нарушение функций печени и почек. Наиболее часто их выявляют у лиц старше 50-ти лет, и связаны они, в основном, с возрастом. При этом у лиц женского пола патологии печени диагностируют в два раза чаще, чем у мужчин. Также оказалось, что стресс можно назвать болезнью журналистов. Уровень кортизола, гормона стресса, оказался повышенным у молодых людей, причем чаще подвержены стрессу оказались женщины. Среди лиц мужского пола всех возрастов повышенный уровень кортизола выявили только приблизительно в 4% случаев. А высокий уровень холестерина, обусловленный неправильным питанием, стал настоящим бичом людей творческих специальностей.
Помимо этого, у женщин чаще обнаруживались признаки анемии. В 7-10% случаев у женщин в возрасте 18-56 лет зафиксирован низкий уровень гемоглобина. Медики полагают, что эти проблемы вызваны диетами, к которым часто прибегают без получения на то рекомендаций врача.
После сдачи комплекса тестов можно принять участие в конкурсе от ИНВИТРО. Для этого нужно сохранить чек с индивидуальным номером заказа (ИНЗ) до окончания акции, а после узнать об итогах и прийти за получением приза.
Акция «Не жди deadлайн» будет проходить в каждом медицинском офисе компании до 31 декабря этого года.