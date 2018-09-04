Глава Хакасии Зимин добился дополнительных выплат к низким пенсиям

Как сообщает «Хакасия-информ», по новому закону, получающим минимальные пенсии пожилым людям, в том числе «детям войны», с 1 декабря этого года будут каждый месяц доплачивать из бюджета региона по тысяче рублей
Зимин пояснил, что сегодня в Хакасии минимальную пенсию получают более 40 тысяч человек. Поддержку удалось оказать благодаря новым налоговым поступлениям в бюджет республики.
Отметим, что решение глава Хакасии принял еще до обсуждаемого телеобращения Владимира Путина по поводу пенсионной реформы.