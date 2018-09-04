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Глава Хакасии Зимин добился дополнительных выплат к низким пенсиям

4 сентября 2018, 18:20
Глава Хакасия Виктор Зимин предложил оказать поддержку тем жителям региона, которые получают минимальную пенсию. Средства на социальную выплату выделят из бюджета республики. Депутаты Верховного Совета идею Зимина одобрили и начали подготовку законопроекта.

Как сообщает «Хакасия-информ», по новому закону, получающим минимальные пенсии пожилым людям, в том числе «детям войны», с 1 декабря этого года будут каждый месяц доплачивать из бюджета региона по тысяче рублей

Зимин пояснил, что сегодня в Хакасии минимальную пенсию получают более 40 тысяч человек. Поддержку удалось оказать благодаря новым налоговым поступлениям в бюджет республики.

Отметим, что решение глава Хакасии принял еще до обсуждаемого телеобращения Владимира Путина по поводу пенсионной реформы.

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