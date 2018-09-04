Доходы российских долларовых миллиардеров растут

На первом месте с состоянием в 20,3 млрд. долларов расположился глава «Новатэка» Леонид Михельсон, его доход увеличился на 3,6 млрд. долларов начиная с января 2018 года. Второе место с капиталом 19,8 млрд. долларов принадлежит основному держателю акций «Северстали» Алексею Мордашову, с начала года он увеличил свои заработки на $108 млн. На третьем месте с состоянием 19,4 млрд. долларов находится глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, он повысил свой доход на $1,33 млрд. Председатель правления «Норильского никеля» Владимир Потанин с общим капиталом в $18,3 млрд. занимает четвертое место.