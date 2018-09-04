nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Доходы российских долларовых миллиардеров растут

4 сентября 2018, 07:40
По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), капитал российских долларовых миллиардеров увеличился на 8,7 млрд. долларов с начала 2018 года.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), капитал 23–х российских долларовых миллиардеров в совокупности увеличился на 8,7 млрд. долларов с начала 2018 года.

На первом месте с состоянием в 20,3 млрд. долларов расположился глава «Новатэка» Леонид Михельсон, его доход увеличился на 3,6 млрд. долларов начиная с января 2018 года. Второе место с капиталом 19,8 млрд. долларов принадлежит основному держателю акций «Северстали» Алексею Мордашову, с начала года он увеличил свои заработки на $108 млн. На третьем месте с состоянием 19,4 млрд. долларов находится глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, он повысил свой доход на $1,33 млрд. Председатель правления «Норильского никеля» Владимир Потанин с общим капиталом в $18,3 млрд. занимает четвертое место.

В 2017 году за период январь – август российские миллиардеры разбогатели на 17,09 млрд. долларов.

Материалы по теме
Россия вырвалась в лидеры по росту числа долларовых миллионеровВладелец системы «Платон» Игорь Ротенберг стал официальным долларовым миллиардером
#Новости#Статистика#Миллиардер#Россия#Ольга Муфтяхетдинова#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25