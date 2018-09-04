Александр Моор изменил свое рабочее расписание в предвыборную неделю

3 сентября в два и три часа дня врио губернатора присутствовал при открытии двух новых детских садов в микрорайонах Тюменский–2 и Ново–Патрушево. Затем в 16:30 в большом зале заседаний областного правительства, Моор лично наградил жителей сельских поселений, за достижение высоких показателей по сбыту продукции. Ради этих мероприятий Александр Моор перенес на 5 сентября рабочую поездку в Салехард.