Александр Моор изменил свое рабочее расписание в предвыборную неделю

9 сентября состоятся выборы губернатора Тюменской области. Одним из кандидатов на пост главы региона является временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор. Как сообщают в администрации региона, по «техническим» причинам расписание поездок и командировок Александра Моора в последнюю неделю перед выборами были изменены.
3 сентября в два и три часа дня врио губернатора присутствовал при открытии двух новых детских садов в микрорайонах Тюменский–2 и Ново–Патрушево. Затем в 16:30 в большом зале заседаний областного правительства, Моор лично наградил жителей сельских поселений, за достижение высоких показателей по сбыту продукции. Ради этих мероприятий Александр Моор перенес на 5 сентября рабочую поездку в Салехард.
Как сообщает пресс–служба врио губернатора, 4 сентября состоится запланированная поездка в ХМАО, где Моор посетит города Советский и Югорск. Закрытые встречи и совещания врио губернатора Тюменской области проведет 6 сентября. Последняя рабочая поездка перед выборами состоится 7 сентября, Моор посетит Когалым в Югре.