Жители поселков ждут встречи с "Уралуправтодором" обсудить отмену поворотов

Инициативная группа жильцов поселков у федеральной трассы обращалась во все инстанции с просьбой вернуть прежнюю схему движения. Единственным ведомством, от которого жители не дождались ответа, оказалось Федеральное дорожное агентство. Именно оно передает дорогу в оперативное управление "Уралуправтодора".
Как стало известно из ответов инициативной группе, Госавтоинспекция исключена из решения вопроса о левых поворотах на трассе. Ранее сообщалось, что повороты убрали из-за высокой аварийности на данном участке. Решение о закрытии трех левых разворотов по Московскому тракту принадлежит ФКУ "Уралуправтодор".
Руководитель ФКУ "Уралуправтодор" пригласил жителей посёлков на встречу 5 сентября в 19-00. Общение состоится в актовом зале ДШИ "Палитра", по адресу поселок Московский, ул. Бурлаки, 5а.