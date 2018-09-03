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Жители поселков ждут встречи с "Уралуправтодором" обсудить отмену поворотов

3 сентября 2018, 18:42
Ответственность за отмену левых поворотов с трассы к поселкам несет ФКУ "Уралуправтодор". Инициативная группа жителей поселка Московский назначила начальнику Борисову встречу, чтобы обсудить возврат к прежней схеме движения.
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Тюмень

Инициативная группа жильцов поселков у федеральной трассы обращалась во все инстанции с просьбой вернуть прежнюю схему движения. Единственным ведомством, от которого жители не дождались ответа, оказалось Федеральное дорожное агентство. Именно оно передает дорогу в оперативное управление "Уралуправтодора".

Как стало известно из ответов инициативной группе, Госавтоинспекция исключена из решения вопроса о левых поворотах на трассе. Ранее сообщалось, что повороты убрали из-за высокой аварийности на данном участке. Решение о закрытии трех левых разворотов по Московскому тракту принадлежит ФКУ "Уралуправтодор".

Руководитель ФКУ "Уралуправтодор" пригласил жителей посёлков на встречу 5 сентября в 19-00. Общение состоится в актовом зале ДШИ "Палитра", по адресу поселок Московский, ул. Бурлаки, 5а.

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#Новости#Уралуправтодор#Тюменская область#Тюмень#Вадим Квасюк#Политика
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