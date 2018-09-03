Жители поселков ждут встречи с "Уралуправтодором" обсудить отмену поворотов

Инициативная группа жильцов поселков у федеральной трассы обращалась во все инстанции с просьбой вернуть прежнюю схему движения. Единственным ведомством, от которого жители не дождались ответа, оказалось Федеральное дорожное агентство. Именно оно передает дорогу в оперативное управление "Уралуправтодора".