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За смертельное ДТП председателю гордумы назначен штраф 200 тыс. рублей

3 сентября 2018, 19:33
Суд прекратил уголовное дело в отношении председателя городской Думы Дмитрия Еремеева и назначил ему штраф в 200 тысяч рублей за смертельное ДТП, в результате которого погибли двое людей.
Сюжет
Тюмень

Сегодня Тюменский районный суд рассматривал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа Дмитрию Еремееву, единственному выжившему участнику ДТП, в котором погибли двое людей. Суд удовлетворил ходатайство и присудил Еремееву штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Максим Едрышов на странице Facebook.

24 июня Дмитрий Еремеев на личном внедорожнике Toyota Land Cruiser-200 выехал на встречную полосу на трассе Тюмень — Курган и столкнулся с Toyota Avensis, в результате ДТП погибли водитель и пассажир седана. Погибший водитель сгоревшего автомобиля Toyota Avensis сотрудничал с сервисом заказа такси «Максим».

Материалы дела о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц, были переданы из областной полиции в региональное управление СКР. Судья прекратил уголовное дело в отношении Дмитрия Еремеева.

ДОПОЛНЕНИЕ: Как уточнили в прокуратуре, штраф Дмитрию Еремееву составил 160 тысяч рублей.

#Новости#Тюмень#Юлия Глазова#Политика
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