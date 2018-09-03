За смертельное ДТП председателю гордумы назначен штраф 200 тыс. рублей

Сегодня Тюменский районный суд рассматривал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа Дмитрию Еремееву, единственному выжившему участнику ДТП, в котором погибли двое людей. Суд удовлетворил ходатайство и присудил Еремееву штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Максим Едрышов на странице Facebook.
24 июня Дмитрий Еремеев на личном внедорожнике Toyota Land Cruiser-200 выехал на встречную полосу на трассе Тюмень — Курган и столкнулся с Toyota Avensis, в результате ДТП погибли водитель и пассажир седана. Погибший водитель сгоревшего автомобиля Toyota Avensis сотрудничал с сервисом заказа такси «Максим».
Материалы дела о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц, были переданы из областной полиции в региональное управление СКР. Судья прекратил уголовное дело в отношении Дмитрия Еремеева.
ДОПОЛНЕНИЕ: Как уточнили в прокуратуре, штраф Дмитрию Еремееву составил 160 тысяч рублей.