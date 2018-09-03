За смертельное ДТП председателю гордумы назначен штраф 200 тыс. рублей

Сегодня Тюменский районный суд рассматривал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа Дмитрию Еремееву, единственному выжившему участнику ДТП, в котором погибли двое людей. Суд удовлетворил ходатайство и присудил Еремееву штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Максим Едрышов на странице Facebook.