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В Тюмени прошла акция "Сел за репост"

3 сентября 2018, 15:13
3 сентября в Тюмени прошла акция общественного движения «Время» «Сел за репост». Евгений Власов в тюремной робе сел с ноутбуком в центре города, чтобы привлечь внимание общественности к реальным уголовным срокам за репосты в соцсетях.
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Тюмень

«Я тоже нахожусь в сети и боюсь, что меня могут посадить за любой репост», - сообщил нашему корреспонденту участник акции Евгений Власов.

Акционист требует пересмотра уголовного законодательства и отмены решений судов по статье 282 УК – «возбуждение ненависти или вражды».

Во время одиночной акции к Власову подошел сотрудник полиции и записал его данные, сообщив, что он нарушил правила проведения одиночного пикета, так как его снимали на видео и фотографировали рядом стоящие люди.

Десятки людей в России приговорены к наказанию в виде лишения свободы или выплаты штрафов за "лайки" и ссылки в соцсетях. Ранее тюменца приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно за размещение на личной странице «ВКонтакте» песни группы Gapon.

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#Новости#Тюменская область#Акции протеста#Тюмень#Юлия Глазова#Политика
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