В Тюмени прошла акция "Сел за репост"

«Я тоже нахожусь в сети и боюсь, что меня могут посадить за любой репост», - сообщил нашему корреспонденту участник акции Евгений Власов.
Акционист требует пересмотра уголовного законодательства и отмены решений судов по статье 282 УК – «возбуждение ненависти или вражды».
Во время одиночной акции к Власову подошел сотрудник полиции и записал его данные, сообщив, что он нарушил правила проведения одиночного пикета, так как его снимали на видео и фотографировали рядом стоящие люди.
Десятки людей в России приговорены к наказанию в виде лишения свободы или выплаты штрафов за "лайки" и ссылки в соцсетях. Ранее тюменца приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно за размещение на личной странице «ВКонтакте» песни группы Gapon.